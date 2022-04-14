Десантно-штурмовые войска ВСУ заявили об освобождении от российских оккупантов населенных пунктов в южных областях Украины.

Об этом в Facebook сообщает 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

«Воины десантно-штурмовых войск ВС Украины успешно продолжают освобождать от российских оккупантов украинские населенные пункты в южных областях Украины. Так, недавно подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС Российской Федерации», — говорится в сообщении.

При этом в бригаде подчеркивают, они не могут подробно раскрывать ход проведения данной операции.

«Были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия. Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции». Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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