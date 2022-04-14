Главное управление разведки Министерства обороны освободило двух украинских пилотов, находившихся в плену российских оккупантов. Иван Пепеляшко и Алексей Чиж попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области.

Россияне несколько раз меняли место содержания пилотов, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи:

«Российские офицеры даже при допросах признавали, что их «блицкриг» провалился и поставленных целей достичь не удалось. «Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине «нациков». Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша. Просто еб***тые какие-то…».Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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