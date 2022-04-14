Флагман Черноморского флота России, крейсер «Москва» после поражение ракетами комплекса «Нептун» тонет.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«В Черноморской операционной зоне РК «Нептун» был поражен крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота России – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер, он начал тонуть», — сообщает спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

Он также добавил, что если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается.

На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 человека и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня «Град» и танк Т-72:

«В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага на протяжении ночи нашими войсками нанесено точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки. Враг продолжает психологическое давление на местное население в Херсоне и области, агитируя за создание квази-республики. Но ни дерзкие обстрелы, ни похищение, ни издевательство оккупантов над гражданским населением не сломили дух Херсонщины. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине». Поддержите Народную Правду добровольным взносом



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