Мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению разрушенных городов. Для строительства нового жилья требуется большое количество строителей и Кабмин готов «бронировать» специалистов, предоставляя им особые условия работы.

Такое заявление в интервью НВ сделал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей», – объяснил Кубраков.

Он добавил, что сейчас уже есть отработанный механизм. По нему часть людей бронируется под выполнение конкретных задач и ничем другим не занимаются.

Министр также объявил очередность обновления инфраструктуры. Прежде всего, будут восстанавливать транспортное сообщение и подлежащие ремонту здания. На следующем же этапе будут строить новое жилье вместо разрушенного до основания.

«Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, качественное нормальное жилье, – наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное», – добавил Кубраков.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Суд по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Экс-совладелец «ЮКОСа» Леонид Невзлин сообщает, что у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу не по естественным причинам случился обширный инфаркт. Он якобы находится в реанимации и может стать инвалидом.

Сотрудники ГБР в Одессе задержали руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора. Речь идет Владимире Клименко, которого называют бывшим мужем экс-прокурора Натальи Поклонской (в 2014 году перешла на сторону оккупантов).