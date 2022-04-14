Охранник, который работал на кума Путина и нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука рассказал, что политик прятался в Киеве в районе Протасового Яра в доме по адресу Яслинская 11в.

Журналисты нашли информации о сдаче этого дома в аренду на сайте dom.ria.com.

Известно, что это трехэтажное поместье, расположенное на участке площадью почти 800 квадратных метров. В доме 6 комнат, гардеробная, терраса, кухня, хозяйственные помещения, комнаты для фитнес зоны, помещения для персонала, есть просторная зеленая лужайка с местом для барбекю. В подвальной части — гараж на две машины, еще три можно припарковать возле дома.

Стоимость аренды такого жилья в месяц — 13 тысяч долларов или же 384 тысячи гривен без учета платы за коммунальные услуги.

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Суд по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

В Кремле прокомментировали идею обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кума Путина Виктора Медведчука. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что он не гражданин России. Более того, в России не знают, хочет ли сам Медведчук этого.