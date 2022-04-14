Украина уже больше месяца противостоит военной агрессии России. Вместе с Украиной солидарен почти весь мир, и иностранные компании массово останавливают свое сотрудничество с РФ. Однако на полках наших супермаркетов по-прежнему присутствуют российские товары. Сами товары скорее всего производятся в Украине, однако конечный бенефициар находится именно в России, а значит, часть вырученных средств отправляется врагу. Часть таких торговых марок была опубликована на платформе Опендатабот. Чай Майский, Лисма, Curtis Детское питание "Тема" и "Агуша", "Засинайко", "Фиксики", "Некусайка" Молочные продукты "Чудо", "Простоквашино", "Веселый молочник" Косметический бренд Faberlic Пиво "Жигули" и "Балтика" Медицинские препараты диоксин и виферон Продукты "Эрмолино" Суши wok и Евразия Раптор "Чистая линия" Gloria Jeans Турагентство ООО "ТТИК" ООО "Брокард-Украина" Оптовая торговля медикаментами — ООО "Вента. ЛТД" Производство мясных продуктов — ООО "Ермак Голд" Производство чая и кофе — ООО "Орими Украина" (бренды Greenfield, TESS, Принцесса Нури) ООО "Житомирский мясокомбинат" Одежда O'stin Одежда Oodji Henderson Respect Косметика "Черный жемчуг" Косметика "Рецепты Бабушки Агафьи" Косметика "Бархатные ручки" Бытовая химия "Ушастый нянь", Losk и Sarma Макароны "Макфа" "Мармеладный кот" Как отмечают в Опендатаботе, с первых дней в Укрпатент приходят заявки о передаче прав на некоторые ТМ (торговые марки) и регистрацию новых брендов. Этот процесс не очень быстрый и для перерегистрации торговых марок на другого владельца требуется от 2 до 3 месяцев. Ранее мы писали, какие иностранные компании продолжают работать в России и продают свои товары в Украине. А также рассказывали, какие страны, гостиницы и авиакомпании продолжают работать с РФ.