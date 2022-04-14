В министерстве обороны России сообщили, что крейсер «Москва» во время буксировки потерял остойчивость и утонул.

«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота», — цитирует Минобороны РФ издание «Медуза«.

Напомним, вечером 13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер не выдержал удара ракет «Нептун»:

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты «Нептун», стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения».

Буквально несколько часов назад Марченко сообщил, что ракетный крейсер «Москва» догорает.

