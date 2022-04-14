Скандальная ситуация с якобы отказом президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите в Украину будет урегулирована по дипломатическим каналам. Она не отразится на отношениях между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "Мы не заинтересованы в эскалации, в обострении двусторонних отношений. Поэтому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. И никакого вреда для украинско-германских отношений не будет", — сказал он. По его словам, Украина уважает институт федерального президента Германии, а сам скандал стал возможен только из-за утечки непроверенной информации в немецкие СМИ. Напомним, на этой неделе немецкий таблоид Bild опубликовал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел видеть Штайнмайера среди участников иностранных делегаций высокого уровня, которые в последние дни часто посещают Киев. Сам федеральный президент подтвердил, что Киев счел его визит нежелательным из-за многолетней пророссийской политики. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.