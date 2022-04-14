В ООН предупредили, что война на Украине может вызвать глобальные последствия. В частности, могут возникнуть проблемы с продовольствием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война в Украине может вызвать "трехмерный кризис" в тех областях, ранее пострадавших от пандемии коронавируса и изменений климата. "Сейчас мы столкнулись с большим штормом, грозящим разрушить экономику развивающихся стран… Наиболее уязвимые люди во всем мире могут стать побочными жертвами еще одной катастрофы, за которую они не несут ответственности", — отметил Гутерриш. В отчете ООН говорится, что Украина и Россия обеспечивают около 30% пшеницы и ячменя, потребляемых в мире. ООН заявляет, что до 1,7 млрд человек в 107 странах, вероятно, ощутят на себе влияние по крайней мере одного из трех кризисов, особенно в Африке, Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне. Напомним, в ООН заявили, что гуманитарное перемирие в Украине пока невозможно, поскольку стороны не согласились до прекращения боевых действий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.