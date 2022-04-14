Национальный банк фиксирует усиленное инфляционное давление из-за войны, в результате чего цены за год могут возрасти на 20%.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

По оценкам регулятора, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем из-за последствий полномасштабной войны.

В этом году по итогам года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой. Удорожание товаров и услуг обуславливает нарушение производственных процессов и логистики, эффекты переноса девальвации курса гривны, которая произошла накануне войны и высокая стоимость энергоносителей.

Регулятор отмечает, рост цен будет сдерживаться мерами НБУ и правительства (временной фиксацией курса гривны, снижением налогов, фиксацией тарифов на коммунальные услуги и госрегулированием цен на отдельные продукты питания и горючее». Также на цены повлияют ограниченные возможности экспорта агропродукции. Средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в условиях военного положения в 2022 году составит 972 грн, что на 191 грн (24,6%) дороже, чем в прошлом году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантиях депозитов на время войны. Закон вводит полную гарантию возврата банковских вкладов в случае вывода банка с рынка в течение действия военного положения и три месяца спустя.