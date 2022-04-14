Фиксация обменного курса и сохранение административных ограничений на валютные операции останутся важным условием для поддержания макроэкономической стабильности в Украине. В то же время, в долгосрочной перспективе такие меры обуславливают накопление макроэкономических дисбалансов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу НБУ. "Учитывая это, Национальный банк будет стремиться к скорейшему возвращению в режим инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом по мере восстановления способности валютного рынка к самосбалансированию", — говорится в сообщении. Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.