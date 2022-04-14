Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сообщил, что 20-40% российских контрактников отказываются повторно возвращаться воевать в Украину.

Такое заявление он сделал в эфире «Настоящего времени».

«Есть уголовная статья за невыполнение приказа, если это повлекло существенный вред военной службе, но это нужно как-то доказывать. Это вопрос сложный, — сообщил он, добавив, что сейчас очень много отказников, которых таскают по военным прокуратурам, но не могут наказать. — Отказники становятся системным явлением, это случай не отдельных подразделений. По каждому подразделению, которое вышло с территории Украины, почти везде есть отказники — десятками, под сотню или даже более. По нашим условным оценкам, от 20% до 40% контрактников, которые уже повоевали в Украине и были выведены на территорию России, отказываются возвращаться повторно идти в бой».Поддержите Народную Правду добровольным взносом



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