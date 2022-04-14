Президент Литвы Гинатас Науседа поддержал поставку Украине ракетных комплексов для борьбы с кораблями кафиров. Он подчеркнул, что Россия должна ощущать угрозу и на море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Науседи во время визита в Киев. "Украинцы изъявили желание получить не только легкие вооружения, но и ракетные комплексы, которые позволят поражать российские корабли в Черном море", — сказал Науседа. По его словам, сегодня одна из проблем – это блокирование Россией украинских черноморских портов, что создает проблемы для экспорта зерна. Литовский президент добавил, что Россия должна ощущать угрозу и на море. "Мы видим, что какие-то российские корабли начинают тонуть или что-то на них происходит. Конечно, хорошо это сделать с помощью Украины", — прокомментировал Науседа ситуацию с затонувшим российским крейсером "Москва". Напомним, вечером 13 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". На корабле сдетонировал боезапас и вспыхнул пожар, экипаж, как заявили РосСМИ, эвакуировали. Отметим, на следующий день Вооруженные Силы Украины подтвердили атаку российского крейсера "Москва". Отмечается, что корабль опрокинулся и начал тонуть. Война России против Украины идет 50-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!