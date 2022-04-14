Родственники захватчиков, пришедших в Украину "за добычей", уже начали сбывать краденое. При этом они даже не скрывают откуда взяли эти товары. Об этом сообщает Telegram-канал "Телеканал Киев". Так, в одном из объявлений продается аккумуляторная дрель-шуруповерт, очевидно, пересланный из Украины "на родину". Товар продается в одном из пабликов Твери и области. "Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперацией из Украины. Все вопросы в Watsapp 8(919)8175573", — говорится в сообщении. Интересно, что в гривнах это всего 850, хотя новый такой инструмент стоит в Украине около 3000 грн. Ранее мы писали, что русский солдат притворялся амнезией в больнице Кривого Рога, но его быстро разоблачили и теперь накажут. Также сообщалось, что пока российский кафиров убивал украинцев, его женщина удовлетворяла другого.