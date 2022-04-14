Россия мобилизованных военных обеспечивает списанными бронежилетами. В частности, ткань бронежилета практически полностью сгнила. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки. Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию списанный хлам. Сообщается, что 12 марта российская железная дорога доставила мобилизованным военным груз с 5006 единиц бронежилетов. Однако при прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели. "Бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они в течение лет лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить", — говорится в сообщении. Кроме того, как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные, неизвестно.

Российских военных снабжают списанными бронежилетами (t.me/DIUkraine) Ранее мы сообщали, что Россия планировала захватить Киев под видом военных учений. Напомним, война РФ против Украины длится 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!