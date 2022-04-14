Спецслужбы России приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. Так, по состоянию на 14 апреля на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы. пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении говорится, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории; Также ФСБ РФ сообщила, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал. Ранее мы сообщали, что спецслужбы РФ готовят новые провокации, чтобы обвинить ВСУ. Напомним, война РФ против Украины длится 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!