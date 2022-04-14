Российский крейсер «Москва», который был подбит накануне, получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Напомним, вечером 13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер не выдержал удара ракет «Нептун»:

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты «Нептун», стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения».

Как известно, крейсер «Москва» — это именно тот корабль, который был послан на три известные буквы в районе острова Змеиный.

Братчук сегодня сообщил, что оккупанты уже подтвердили, у крейсера «Москва» большие проблемы. Правда, россиянам рассказывают, что произошел пожар и детонация боеприпаса. «Причины пожара устанавливаются», — подчеркнули в российском Минобороны.

«По имеющимся данным, причиной «серьезных повреждений» стали отечественные крылатые ракеты «Нептун». И даже если пожар на крейсере удастся погасить, в ближайшем году он будет не боеспособным», — пишет Братчук.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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