С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 197 детей. В то же время получили ранения 351 ребенок.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести. Данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 115, Киевской — 105, Харьковской — 81, Черниговской — 54, Николаевской — 40, Херсонской — 38, Луганской — 36, Запорожской — 23, Киеве — 16, Сумской — 16, Житомирской – 15.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по российским позициям на территории аэродрома в Чернобаевке, уничтожив склад с боеприпасами противника.

Российский крейсер «Москва», который был подбит накануне, получил серьезные повреждения.