Президент Франции Эммануэль Макрон оправдал свое решение не использовать слово геноцид по поводу действий РФ. Он заявил, что "вербальная эскалация" ничем "не поможет Украине". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Point. "Слово геноцид имеет значение и должно быть квалифицировано юристами, а не политиками", – заявил Макрон во время предвыборной поездки в Гавр. Он также сообщил, что проведет еще одни переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером после этой поездки. По его словам, "государства, считающие это геноцидом, должны вмешиваться из-за международных конвенций". "Это то, чего хотят люди? Я так не считаю. Каждый должен знать, как сохранить разум, словесная эскалация не помогает Украине", – отметил Макрон. Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть войну России против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами. Добавим, в Министерстве иностранных дел уже прокомментировали заявление Макрона по поводу "братства" Украины и России. В ведомстве разочарованы реакцией европейского политика на зверства русских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.