Мобилизованных российских солдат снабжают списанными бронежилетами. На днях российская железная дорога доставила «новобранцам» груз — тысячи гнилых бронежилетов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащие России, за счет которых доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам.

По информации разведки, 12 апреля российская железная дорога доставила «новобранцам» груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели.

«Бронежилеты были сняты с «длительного хранения», где они годами лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта «защита» физически не способна кого-либо реально защитить. Как на такие поставки отреагировали мобилизованные «второй армии мира» — неизвестно», — говорится в сообщении разведки. Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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