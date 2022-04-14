В пятницу, 15 апреля, в Украине будет практически без осадков, местами очень тепло.

Прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Погода в Украине 15 апреля

Без осадков, лишь днем в западной части местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы и местами, кроме юга, и в воздухе заморозки 0-5°. Днем 14-19° тепла, в Одесской области и Прикарпатье до 23°. Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Суд по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Экс-совладелец «ЮКОСа» Леонид Невзлин сообщает, что у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу не по естественным причинам случился обширный инфаркт. Он якобы находится в реанимации и может стать инвалидом.

Сотрудники ГБР в Одессе задержали руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора. Речь идет Владимире Клименко, которого называют бывшим мужем экс-прокурора Натальи Поклонской (в 2014 году перешла на сторону оккупантов).

Мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению разрушенных городов. Для строительства нового жилья требуется большое количество строителей и Кабмин готов «бронировать» специалистов, предоставляя им особые условия работы.