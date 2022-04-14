Министерство обороны Украины отреагировало на резкие высказывания России в адрес Финляндии и Швеции, которые после развязывания войны рассматривают вариант вступления в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter ведомства. Украина приняла сторону финского и шведского правительств. Они столкнулись с угрозами РФ на фоне идеи присоединиться к НАТО в ближайшие месяцы. "Государство-убийца шантажирует Финляндию и Швецию за их желание присоединиться к НАТО. В биполярном мире у российского диктатора нет независимых государств. Украина платит кровавую цену за свой евроатлантический выбор. Каждый день", – говорится в сообщении. Россия заявила, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО переместит ядерное оружие в Балтику. В частности, речь идет о флоте с боеголовками этого типа. Литва отреагировала на угрозы РФ увеличить ядерный потенциал в Балтийском регионе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.