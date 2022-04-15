15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев.

Об этом сообщила министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.Эвакуация — гуманитарные коридоры

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).

с. Горское – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Флагман Черноморского флота Российской Федерации крейсер «Москва» прикрывал южное направление — херсонскую группировку оккупантов на территории Украины. Теперь возможны приятные сюрпризы на том направлении.