Известный экстрасенс Макс Гордеев заявил, что предвидит скорую кончину президента России Владимира Путина. По его мнению, его предаст ближайшее окружение.

В программе «Утро с Украиной» Гордеев признался, что неоднократно делал куклы Вуду, с помощью которых проклинал «фюрера», пишет УНИАН.

«Он умрет от ножа в спину от людей, которых сам же кормит. Когда это произойдет, сказать очень тяжело. Иногда мне кажется, что это будет сегодня-завтра, а потом приходит понимание, что он не завершил своей миссии, поэтому вселенная его не отпускает. Но я уверен, что это произойдет в ближайшее время — год, максимум 2 года», — рассказал экстрасенс.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Журналист, расследователь группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что Россия ложно считала, что украинский народ толерантен к Кремлю, а российских военных будут встречать как братьев. В этой фатальной для российского президента Путина ошибке виновата Федеральная служба безопасности.