Китайский автопроизводитель Lifan остановил продажи в России. С начала 2022 года в стране не было зарегистрированного ни одного нового автомобиля.
Об этом сообщает «Коммерсант».
На данный момент нет предложений о продаже новых Lifan в России. Кроме того, не отвечает официальная «горячая линия», а страницы в социальных сетях не обновляются. Новые автомобили также отсутствуют в дилерских центрах.
Эксперты отмечают, что в России числится более 154 тыс автомобилей Lifan. Марка является вторым по популярности автопроизводителем из Китая, уступая только бренду Chery.Поддержите Народную Правду добровольным взносом
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