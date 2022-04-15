Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде».

По словам Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация критическая. Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться.

Волына считает, что Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

Командир морпехов уверен, что сегодня еще остается возможной деблокада Мариуполя:

«Это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства».Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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