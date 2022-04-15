Днепропетровская область продолжает усиливать оборону. В регионе уже выстроен ее четвертый рубеж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра терробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона. "Это говорит о том, что врагу будет очень сложно проникнуть сюда. Думаю, ни одна другая область в стране не имеет такого количества рубежей обороны", — заявил Корбан. Он также добавил, что сейчас улучшилась ситуация с ПВО и акцентировал, что горожанам, которые не задействованы на непрерывных производствах, в бюджетной отрасли или работе критической инфраструктуры — женщинам, детям, пожилым людям, всем, кто имеет возможность оставаться в западных регионах, лучше не торопиться с возвращением. Впрочем, это исключительно рекомендация, добавил он. Напомним, война РФ против Украины длится 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!