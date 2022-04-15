Флагман Черноморского флота Российской Федерации крейсер «Москва» прикрывал южное направление — херсонскую группировку оккупантов на территории Украины. Теперь возможны приятные сюрпризы на том направлении.

Об этом сообщает в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, уничтожение крейсера позволит улучшить положение украинской авиации на Южном направлении, поскольку на борту находился штаб и командование Черноморского флота России:

«Я думаю, что Херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал, это решат наши специалисты. И если они решат, что брешь действительно существует, то будем ждать каких-то приятных сюрпризов».

Отметим, крейсер обеспечивал прикрытие десантом, на нем была система С-300, с него запускались ракеты в сторону Украины.

Напомним, вечером 13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер не выдержал удара ракет «Нептун»:

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты «Нептун», стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения».

Вечером 14 апреля Марченко сообщил, что ракетный крейсер «Москва» догорает. Сразу после его сообщения Министерство обороны РФ сообщило, что «Москва» затонула во время буксировки, крейсер потерял остойчивость (валкость) и утонул.

https://youtu.be/Ujw8tyJZF2I?t=220