Российские оккупанты обстреляли гражданские автобусы возле Боровой Харьковской области. В результате погибли 7 человек.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
По данным следствия, 14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в поселке Боровая Изюмского района.
«По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения», — говорится в сообщении.Поддержите Народную Правду добровольным взносом
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