15 апреля Николаев подвергся вражескому обстрелу. Предположительно, российские оккупанты применили кассетные бомбы.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Удар был нанесен по одному из районов города. Под обстрел попали мирные жители.
Точное количество пострадавших пока неизвестно.Поддержите Народную Правду добровольным взносом
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