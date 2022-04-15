Бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине, спортивный гимнаст Александр Воробьев потерял отца во время войны с Россией. Сергей Воробьев погиб, защищая от захватчиков город Изюм. О страшной потере 37-летний спортсмен сообщил на своей странице в Facebook. "Гореть вам в аду, с*ки путинские! Цель этого сообщения не жалость, а чтобы как можно больше людей пожелали Путину сдохнуть", — написал Александр. Отец украинского гимнаста отдал жизнь за родную землю в боях с русскими оккупантами под Изюмом. Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

Сергей Воробьев скончался в бою с врагом под Изюмом (фото: facebook.com/alexandr.vorobyov.77) "Если мы говорим об украинце — хозяине своей земли, то это о Сергее Воробьеве. Если мы вспоминаем полный текст украинской пословицы "Моя хата с краю, я врага первым встречаю", то это именно о нашем побратиме. Свободовец, майдановець, доброволец. .. Непоправимый вред для жены, сыновей, нашей свободовской семьи", — написали собратья о Сергее. Как мы раньше писали, оккупант рассказал жене, что сами россияне обстреливают Брянскую область.