У президента Украины Владимира Зеленского считают, что российских политиков, призывающих бомбить Киев, следует объявить в международный розыск. На Банковой пригрозили массовыми арестами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. "В России разные субъекты, потерявшиеся во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С наибольшими разрушениями. Включая президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства", — отметил он. По его словам, с такими угрозами, кроме пропагандистов, выступают заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие. "Довольно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карты. Для начала. Дальше — больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем все более откровенно требуют массовых смертей украинцев", — добавил Подоляк. . Напомним, ранее Минобороны России пригрозило ударами по центрам принятия решений в Киеве из-за якобы обстрелов российской территории. Украинская сторона заявила, что располагает "прекрасными возможностями" для ответных действий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.