Война России против Украины дала шанс полное примирение между Киевом и Варшавой в исторических вопросах. По крайней мере, так считает польский вице-премьер министр культуры и национального наследия Петр Глинский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv. "Да, в нашей общей истории есть сложные моменты, темы, которые нужно закрывать – и мы обязательно вернемся к ним в наших отношениях со свободной и независимой Украиной – после войны", – заявили Глинский. Отметим, речь идет об этнических столкновениях между украинцами и поляками во время Второй мировой войны. По словам Глинского, у Польши с Россией еще более сложная история, поскольку Москва и нацистская Германия разделили страну в 1939 году. Он также ответил на вопрос, изменились ли отношения между Польшей и Украиной в связи с российским вторжением. Да, надо четко сказать: трагедия войны на Украине дала полякам и украинцам шанс на полное примирение. Мы много лет работаем над тем, чтобы отношения между нашими государствами и народами становились все лучше и лучше, все больше исторических споров и разногласий находят свое решение. Дела истории должны уступить место настоящему и будущему — нашему общему, потому что Украина сегодня защищает всю Европу, защищает цивилизованный мир", — добавил Глинский. Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша может претендовать на Калининград, оккупированный Россией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.