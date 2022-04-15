Российская Федерация может официально объявить Украине войну. Если она не добьется успехов, есть вероятность глобальной мобилизации. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова народного депутата Федора Вениславского в эфире "Украина24".

По словам Вениславского, Россия провалила мобилизацию наемников к войне против нашей страны: военнослужащих массово разрывают контракты и отказываются воевать, а подразделения, понесшие потери — имеют слабую моральную готовность.

"Чтобы побуждать граждан и предоставить юридическую возможность для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну", — Вениславский.

По словам депутата, если Россия не сможет продемонстрировать победы в ближайшие недели — она может прибегнуть к объявлению войны и организовать полномасштабную открытую мобилизацию. Война России против Украины длится пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.