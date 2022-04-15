В Генеральном штабе ВСУ озвучили потери России в войне против Украины. С 24 февраля по 15 апреля Россия уже потеряла около 20 000 военнослужащих.
Потери ориентировочно составили:
личного состава около 20 000 человек,
танков ‒ 756 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,
артиллерийских систем – 366 ед,
РСЗО — 122 ед,
средства ПВО — 66 ед,
самолетов – 163 ед,
вертолетов – 144 ед,
автомобильной техники — 1443 ед,
корабли/катера — 8 ед,
цистерн с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.Поддержите Народную Правду добровольным взносом
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