В Генеральном штабе ВСУ озвучили потери России в войне против Украины. С 24 февраля по 15 апреля Россия уже потеряла около 20 000 военнослужащих.

Потери ориентировочно составили:

личного состава около 20 000 человек,

танков ‒ 756 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,

артиллерийских систем – 366 ед,

РСЗО — 122 ед,

средства ПВО — 66 ед,

самолетов – 163 ед,

вертолетов – 144 ед,

автомобильной техники — 1443 ед,

корабли/катера — 8 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.

Специальная техника – ​​25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4. Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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