Россия направила США официальную ноту протеста — угрожают «непредсказуемым последствиям» из-за поставок оружия Украине.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Напомним, накануне президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства. Кроме того, США способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая пусковые установки С-300 из Словакии.

После этого Россия направила ноту протеста.

«То, что россияне говорят нам в частном порядке, — это то же самое, что мы говорили миру публично — что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Госдепартамент отказался комментировать содержание дипломатической ноты или какой-либо ответ США.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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