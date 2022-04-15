Пасха в этом году выпадает на 24 апреля, соответственно, Страстная пятница наступит 22 числа.

Евангелие гласит, что именно в пятницу Иисус предстал перед судом Понтия Пилата и был обвинен в бунтарстве. Великий император приговорил Сына Божиего к казни. Христа приковали к кресту на горе Голгофа, а через два дня он воскрес.

В этот день православные верующие слушают богослужения в храмах, где рассказываются истории из Евангелия. Также выносится плащаница, до этого момента христиане не едят и не пьют, после этого разрешены только хлеб и вода.

Также верующие могут прочесть молитвы, которые в этот день обладают особенной силой.О спасении души

О, Иисус Христос, Бог наш, спаси и помилуй наши души святой Церковью, позаботься о нас, не дай нам гореть в геенне огненной. О, Иисус Христос, Бог наш, помилуй нас, бедных грешников. О Иисус Христос, Бог наш, благослови моего отца, мою мать, моих родных за которых искренне молюсь. О Иисус Христос, Бог наш, и все, что я должен молиться, помоги нам пройти чистилище и доведи наши души до небесного покоя. Аминь.О прощении грехов

Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя) прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь. Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможности возносить Тебе молитвы, быть добрым и словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.О защите от врагов

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. По преданию Царь Ирод беспощадно бьется, с остервенением дерется. Кровь бездарно проливает, никого не жалеет, никого не прощает. Но я, раб Божий знаю одно, что против недоброго человека есть сильный и надежный, великий стрелец — всемогущий Бог Отец! У сына его Иисуса Христа, жизнь отдавшего за счастье людей, лук — это яркое Солнце, стрела — это ясный месяц. Имеется у Него чем стрелять, поэтому, Господь справедливый никому не даст меня обижать. Я знаю, что благодаря вере моей искренней Бог всегда на моем пути впереди, Пресвятая Богородица позади. С защитой сильной небесной я никого не боюсь и никого не страшусь. А моим врагам, лиходеям злодеям спицы острые в языки злые, каленые клещи в клыки, в недобрые очи пески. Аминь.

Страстная пятница — что нельзя делать

устраивать шумные застолья и веселиться;

работать и заниматься домашними делами;

ссориться и сплетничать;

копать землю и сажать растения;

шить, вязать, рукодельничать;

стирать, убирать, наводить порядок.

Также в Страстную пятницу нельзя употреблять алкоголь, поэтому воздержитесь от чревоугодия или распития спиртных напитков, чтобы не навлечь на себя неприятности.