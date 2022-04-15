Киевская городская государственная администрация (КГГА) приняла решение заморозить до 31 мая тарифы на горячую воду и отопление. Цены останутся на уровне прошедшего отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко. По его словам, решение о замораживании тарифов принято в условиях военного положения, когда жители столицы оказались в сложном финансовом положении. Кличко добавил, что удалось сдержать рост цен на тепло и горячую воду на уровне прошедшего отопительного сезона. При этом, добавил мэр, затраты на производство горячей воды значительно выросли. "Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства", — уточнил он. Напомним, до 9 мая в Киеве переименуют все объекты, названия которых связаны со страной-агрессором. Отметим, в Киев ежедневно возвращаются до 50 тысяч человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!