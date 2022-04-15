Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. На совещании с Владимиром Зеленским чиновники обсудили прогресс в работе над опросником. "Речь о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала 8 апреля в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен", — говорится в сообщении. Напомним, Еврокомиссия пообещала, что сформирует вывод о членстве Украины в ЕС летом этого года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.