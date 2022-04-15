В ночь с 14 на 15 апреля в Киеве раздалось несколько мощных взрывов. В результате часть Киевской области обесточена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову. Также сообщается, что российские кафиры угрожают жизни и безопасности жителей Киевской, Черниговской и Сумской областей — враг производит обстрелы освобожденных территорий. Кроме того, вчера российские террористические войска обстреляли территорию Ахтырского района Сумской области. Под огонь попало село Поповка. В результате обстрела повреждены дома мирных жителей. Вчера кафиры попали в один из частных домов в районе Городни Черниговской области. В частности, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У". "Военные террористы РФ пытаются уничтожить все, до чего могут дотянуться, ежедневно совершая преступления против человечности и военные преступления, предусмотренные статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и в нарушение норм Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", — написал Денисова. Ранее мы сообщали, что в Киевскую область вернулись вода, электричество и газоснабжение. Напомним, война РФ против Украины длится 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!