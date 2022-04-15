В Киевской области обнаружили уже 900 тел гражданских лиц, убитых российскими военными. Больше всего жертв в Буче. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова. "С сожалением скажу, что сегодня пересечен предел в 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам для детального осмотра. Это уже 900 погибших от рук российской армии (в Киевской области – ред.)", — отметил Небитов. Он добавил, что больше всего жертв обнаружили в Буче. Там было обнаружено около 350 тел мирных жителей. "Больше всего погибших в Буче. Из Бучи мы вывезли более 350 тел. Значительно меньше было в Вышгородском и Броварском районах", — добавил глава полиции. Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.