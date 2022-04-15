Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня кафиров. Изменником оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Луганской области. Сообщается, что он направил снаряды кафиров на центр оказания гуманитарной помощи, расположенный в Ледовом дворце спорта. Предатель передавал информацию через чат в сети Telegram, где отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов. Также на карте он не просто обозначал месторасположение подразделений обороны Украины, но даже обозначал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты. В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ "Колаборационная деятельность". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет. Ранее мы сообщали, что главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене. Напомним, война РФ против Украины длится 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!