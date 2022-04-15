По меньшей мере, два человека погибли в результате многочисленных обстрелов Николаева. При этом точное количество пострадавших пока не установлено. Об этом заявил пресс-офицер Николаевской военной администрации Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По данным издания, в Николаеве между 10:20 и 12:00 произошло несколько взрывов. Два человека были убиты перед православной церковью. Напомним, Николаев подвергся вражеским обстрелам. Предположительно, российские кафиры применили кассетные бомбы. Война в Украине длится 51 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.