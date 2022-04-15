В Скадовске российские оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города и повесили свои триколоры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.

«Сегодня утром в Скадовске оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города. Прицепили свои триколоры. Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине», — написал он.

По словам Яковлева, Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами.

«С сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается. Какие бы флаги ни вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца. Украину не одолеть!»- добавил он.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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