В Харьковской области 93 бригада Холодный Яр уничтожила российский боевой вертолет Ка-52.

«Эта ночь была чрезвычайно результативна для механизированного батальона 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт Кобзона», — говорится в сообщении бригады. Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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