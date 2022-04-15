Сегодня утром, 15 апреля, Вооруженные силы Украины уничтожили беспилотник российских оккупантов, который осуществлял разведывательную деятельность в Одессе.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Facebook.

«Утром, 15 апреля, воинами зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, по данным службы по связям с общественностью ОК «Юг», был уничтожен российский БПЛА, пытавшийся осуществить разведывательную деятельность объектов инфраструктуры Одессы», — написал он. Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Флагман Черноморского флота Российской Федерации крейсер «Москва» прикрывал южное направление — херсонскую группировку оккупантов на территории Украины. Теперь возможны приятные сюрпризы на том направлении.

В Скадовске российские оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города и повесили свои триколоры.Российская Федерация сама обстреляла поселок Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину.

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

В Генеральном штабе ВСУ озвучили потери России в войне против Украины. С 24 февраля по 15 апреля Россия уже потеряла около 20 000 военнослужащих.