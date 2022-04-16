Даже во время войны люди хотят быть вместе и соединять себя брачными узами. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. В столице Украины сейчас можно жениться на определенных адресах. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Где в Киеве можно расписаться В столице работает 8 отделов государственной регистрации актов гражданского состояния. В частности, в отделах принимают с 09:00 до 15:00 по адресу: Левый берег Дарницкий район – ул. К. Заслонова, 16; Деснянский район – просп. Маяковского, 15а; Днепровский район – б-р Верховной Рады, 8/20. Правый берег Голосеевский район – ул. Большая Васильковская, 92; Оболонский район – просп. Оболонский, 28-В; Печерский район – ул. Цитадельная, 7/10; Соломенский район – б-р Вацлава Гавела, 1/28; Шевченковский район – ул. Академика Ромоданова, 17. Сколько детей родилось в Киеве за время войны За этот период в Киеве родилось 1314 малышей 659 мальчиков и 619 девочек. Среди новорожденных – 31 двойня. "Новорожденным и их родителям желаю крепкого здоровья и мирного неба, а снова семьям — безусловной любви, благополучия и счастья!" — отметил Николай Поворозник. Напомним, что в Украине вводится новая помощь для вынужденных переселенцев.