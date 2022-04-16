Российский певец Филипп Киркоров потребовал политиков Европейского Союза освободить депутата "Оппозиционная платформа — при жизни" Виктора Медведчука, ранее арестованного СБУ. Также он поддержал куму Путина и жену олигарха Оксану Марченко. Свое заявление Киркоров опубликовал в Instagram. Как известно, Киркоров и Марченко давно дружат. "Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга", — написал Киркоров, называя Медведчука другом. Интересно, что Киркоров ни словом не осудил действия России в Украине, об этом он продолжает молчать, зато изо всех сил поддерживает Медведчука. "Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижен — никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком — несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой же Украины", — отметил певец. В комментариях Киркорову появился певец Николай Басков, поддержавший агрессию РФ против Украины еще в самом начале войны. "Полностью с тобой согласен", — написал Басков. Напомним, что супруга Медведчука Оксана Марченко находится в Москве. Вчера в столице РФ она дала пресс-конференцию. Виктор Медведчук подозревается в государственной измене из-за пособничества террористическим организациям "ЛДНР". После вторжения РФ в Украину нардеп от ОПЗЖ скрылся из-под домашнего ареста в Киеве 27 февраля. Его объявили в розыск, а Лычаковский районный суд Львова разрешил арест беглеца. 12 апреля Виктор Медведчук был задержан. По словам Алексея Арестовича – не в Киеве.