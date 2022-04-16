Мошенники придумали, как нажиться на войне в Украине. Они работают по нескольким "телефонным схемам", и попасться на удочку может каждый. Об этом сообщили в Национальной полиции Хмельницкой области. Правоохранители сообщают, что всего за двое суток они получили почти десяток сообщений о подозрительных звонках. Как работает схема обмана В первой схеме украинцам предлагают перечислить средства на нужды военных, во второй – вызволить родных из плена за средства. "К счастью, никто из тех, к кому звонили по телефону, не спешил с пересчетами, а сначала обратился в полицию, чтобы тщательно проверить информацию", — рассказали полицейские. Правоохранители говорят, что для мошенников нет ничего святого, поэтому они придумывают новые схемы даже в условиях войны, спекулируя на чувствах родителей, на патриотических чувствах и желании помочь. Что делать, если вам позвонили по телефону мошенники Правоохранители советуют ни в коем случае не поддаваться на такие уловки и не давать себя обмануть. "Не действуйте под влиянием эмоций. В случае подобных звонков фиксируйте номер, с которого вам звонили по телефону и сообщайте о попытке мошенничества на линию "102", — порекомендовали в полиции. Ранее мы писали, что мошенники создали фейковый сайт "Вернись живым", чтобы обворовывать неравнодушных людей.