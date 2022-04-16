Ранним утром 16 апреля российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области. Украинские системы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram. "Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российские кафиры нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск воздушное командование" Запад "Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатых ракеты", — написал он. Козицкий добавил, что истребители кафиров слетали с аэродрома Барановичи. Ранее Козицкий сообщал, что во Львовской области во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, работали системы ПВО. Война в Украине длится уже 52 дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.